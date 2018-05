Orban premierem po raz czwarty. W parlamencie obiecuje "koniec ery liberalnej demokracji"

freud1 27 minut temu Oceniono 6 razy 2

Polacy czesto i gesto lubuja sie w ocenaniu tego, co kto wyssal z mlekiem matki (Polacy podobno wolnosc, czego dowodem ma byc historia Polski).

Skoro tak, to pytanko: Co wedlug wolskich patryidiotow charakteryzuje Wegrow i Wegry, ktore byly albo zamordystyczna dyktatura, takze wspolpracujaca z III Rzesza (i to otwarcie, nie jak Sanacja cichcem i polgebkiem), albo czescia Austrii (czyli Niemiec - przynajmniej wedlug patryidiotow). O to, co o Wegrach mialoby swiadczyc ich stepowe podzenie juz nawet nie wspomne. Kazdy wszak wie, ze wolak ciapatych nie toleruje.