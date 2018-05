tenare pół godziny temu Oceniono 18 razy 6

Żyd Netanjahu swoimi kłamstwami o irańskim programie atomowym podpuścił "ułomnego umysłowo" Trumpa do zerwania porozumienia nuklearnego z Iranem i sprowokował tym samym nowy konflikt.

Żyd Netanjahu był wczoraj (9 maja 2018) obecny na paradzie zwycięstwa w Moskwie i stał na trybunie niedaleko Putina. Urabiał Rosję - sojusznika Iranu do niewtrącania się do żydowsko-irańskiego konfliktu zbrojnego.



Żyd Netanjahu prze do kolejnej, tym razem wielkoskalowej wojny na Bliskim Wschodzie.