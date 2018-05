15 maja. Egzamin z języka niemieckiego i Międzynarodowy Dzień Rodzin [KALENDARIUM]

Matura 2018 – dziś egzamin z języka niemieckiego

15 maja odbędą się kolejne egzaminy maturalne. Tym razem tegoroczni maturzyści przystąpią do egzaminu pisemnego z języka niemieckiego. Przypomnijmy, że każdy z maturzystów ma w tym roku obowiązek przystąpić do matury z wybranego nowożytnego języka obcego na poziomie podstawowym. Matura z języka niemieckiego i innych języków obcych składa się z dwóch elementów – egzaminu pisemnego oraz egzaminu ustnego. Choć egzamin z języka obcego jest obowiazkowy, nie ma przymusu zdawania właśnie języka niemieckiego. Oprócz niego maturzyści mieli do wyboru 5 innych języków: angielski, rosyjski, francuski, włoski oraz hiszpański. Najpopularniejszym językiem wśród maturzystów jest język angielski, natomiast język niemiecki plasuje się na drugim miejscu.

Zobacz pełny HARMONOGRAM egzaminów maturalnych >>>

15 maja tegoroczni maturzyści napiszą egzamin z języka niemieckiego. Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta

15 maja – święto wszystkich rodzin



Wśród nietypowych świąt obchodzonych 15 maja największym uznaniem cieszy się Międzynarodowy Dzień Rodzin. Święto to zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w dniu 20 września 1993 roku. Celem tego święta jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat problemów rodziny. W wielu miastach Polski z tej okazji organizowane są festyny i zabawy, w których mogą brać udział wszyscy członkowie rodzin, bez względu na wiek czy płeć. Tego rodzaju wydarzenia są elementem polityki prorodzinnej. Wspólna zabawa ma wzmacniać relację pomiędzy członkami rodziny,ale czasem także uczyć rozwiązywania rodzinnych sporów i codziennych problemów.

15 maja to święto wszystkich rodzin. Na zdjęciu otwarcie EmoSfery na Oddziale Neonatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Rodzice wcześniaków dostali fotel do kangurowania dzieci i leżanki. Fot. Dawid Chalimoniuk / Agencja Gazeta

