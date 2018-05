14 maja. O 9:00 egzamin z fizyki, o 14:00 z geografii [KALENDARIUM]

14 maja - kolejne zmagania maturzystów

14 maja odbędą się kolejne egzaminy maturalne. Tym razem do arkuszy z pytaniami zasiądą ci uczniowie, którzy zdecydowali się zdawać fizykę i astronomię lub geografię. Przypomnijmy, że w zeszłym roku to właśnie geografia była jednym z najchętniej wybieranych przedmiotów dodatkowych. Chęć zdawania egzaminu z geografii zadeklarowało wtedy 79 tys. abiturientów Egzamin z fizyki odbędzie się dziś o godzinie 9:00, z kolei matura z geografii o godzinie 14:00

14 maja 1772 roku – Imperium Habsburgów przekracza granicę Rzeczpospolitej. Początek I rozbioru Polski

Dokładnie 246 lat temu wojska austriackie przekroczyły polską granicę, co było początkiem I rozbioru Polski. W wyniku I rozbioru terytorium Rzeczpospolitej zostało podzielone pomiędzy Prusy, Imperium Habsburgów oraz Imperium Rosyjskie. Decyzja o rozbiorze zapadła w połowie 1711 roku w Petersbugu. Podpisanie traktatów, dotyczących I rozbioru Rzeczypospolitej odbyło się w tym samym mieście 5 sierpnia 1772. Na początku 1773 król Stanisław II August oraz Senat Polski rozesłali wszystkim rządom Europy noty wyrażające sprzeciw wobec pogwałcenia praw Rzeczypospolitej, z prośbą o interwencję. Specjalne noty wystosowano do Francji, Danii, ale także do Austrii, czyli do państw, które były gwarantami traktatów welawsko-bydgoskich i pokoju oliwskiego. I rozbiór Polski rozpoczął trwającą 123 lata nieobecność Rzeczpospolitej na mapie Europy.

Stanisław II August - ostatni król Rzeczpospolitej Obojga Narodów Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego w stroju koronacyjnym, obraz autorstwa Marcello Bacciarelli'ego. Żródło: wikipedia.pl

14 maja – 28. rocznica letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu

14 maja 1990 roku odbyły się II Letnie Igrzyska Olimpijskie, których gospodarzem była Francja oraz miasto Paryż. O organizację Igrzysk zabiegała także Grecja, jednak Międzynarodowy Komitet Olimpijski zadecydował, że co cztery lata będą się one odbywać w innym kraju.

II Letnie Igrzyska Olimpijskie odbyły się w czasie wystawy światowej, dzięki czemu goście odwiedzający w tym czasie Paryż mogli brać udział w dwóch światowej rangi wydarzeniach. Niestety słaba organizacja i zły przepływ informacji na temat imprezy sportowej spowodował, że miała ona marginalne znaczenie i nie cieszyła się dużą popularnością. W programie II Letnich Igrzysk Olimpijskich znalazło się kilka niecodziennych dyscyplin sportowych – m.in. strzelanie do żywych gołębi i pływanie na 200 metrów z przeszkodami. Igrzyska te przeszły do historii jako pierwsze Igrzyska Olipijskie, w których wzieły udział kobiety – sportsmenki walczyły o medale na boisku tenisowym oraz podczas zawodów golfowych.

Ostatnie letnie igrzyska olimpijskie odbyły się w 2016 w Rio de Janerio w Brazylii Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

