Polański zaskarżył decyzję Amerykańskiej Akademii Filmowej. "Banda hipokrytów"

vomiting_frog pół godziny temu Oceniono 10 razy 10

Jeśli były jakieś przesłanki do wykopania Polańskiego z tego "szacownego grona" to były one od bardzo dawna i nic się w tej materii od wielu lat nie zmieniło. Decyzja podjęta w tym momencie gdy Polański ma lat 85 jest nawet nie symboliczna. Myślę że rzeczywiste przesłanki są inne i za chwile wybuchnie jakaś afera z kolejnym z tamtego grona, wtedy powiedzą żeby nie drążyć tematu, ze Polańskiego wykopali przecież i że są fajni. Tam jest pewnie więcej ludzi z podobnym lub zbliżonym "hobby". A wiele zapomnianych gwiazd i gwiazdek zapewne za parę dolarów opowie o swojej "filmowej" karierze.