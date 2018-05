USA wycofują się z porozumienia nuklearnego z Iranem. To decyzja Trumpa

- Irański reżim jest wiodącym krajem sponsorującym terroryzm - stwierdził Donald Trump na konferencji prasowej, podczas której zapowiedział wycofanie się z porozumienia nuklearnego z Iranem.

Umowę zawarło blisko trzy lata temu sześć państw: USA, Rosja, Wielka Brytania, Francja, Chiny i Niemcy. Dodatkową stroną jest Unia Europejska. Uzgodniono ograniczenie programu jądrowego Iranu w zamian za zniesienie sankcji nałożonych na ten kraj. Iran musi poddawać się regularnym kontrolom, by udowodnić, że nie łamie zasad porozumienia.

- Umowa umożliwiła Iranowi dalsze wzbogacanie uranu i dotarcie do granicy wybuchu jądrowego - mówił prezydent Stanów Zjednoczonych. - Ta katastrofalna transakcja dała temu reżimowi ... wiele miliardów dolarów, część z nich w gotówce. Wielki wstyd dla mnie jako obywatela i dla wszystkich obywateli Stanów Zjednoczonych - dodał Trump.

- W samym sercu porozumienia z Iranem była wielka fikcja: że morderczy reżim chciał tylko pokojowego programu energii jądrowej. Dziś mamy wyraźny dowód, że ta irańska obietnica była kłamstwem - przekonywał amerykański przywódca.

Trump zapowiedział dodatkowo, że Stany Zjednoczone wprowadzą "najwyższy poziom sankcji ekonomicznych". Mają one dotknąć także inne kraje, które będą wspierały Iran w produkcji broni nuklearnej.

Porozumienie nuklearne. Co zrobi Iran?

Irańska telewizja państwowa po ogłoszeniu decyzji Donalda Trumpa stwierdziła, że jest ona nielegalna i podważa międzynarodowe porozumienia.

Prezydent Iranu Hassan Rouhani sugerował wcześniej, że jeśli Unia Europejska da gwarancję utrzymania benefitów płynących z porozumienia, to kraj może przy nim pozostać. Rouhani krytykował USA za zapowiedzi Trumpa i nazwał możliwość wycofania się Ameryki z umowy "strategicznym błędem" i dodał, że "wkrótce tego pożałuje".

Prezydent Francji Emmanuel Macron w czasie niedawnej oficjalnej wizyty w Białym Domu nalegał, by pozostać przy porozumieniu w obecnej formie. Także Kanclerz Niemiec Angela Merkel, która spotkała się w Białym Domu z prezydentem Trumpem pod koniec kwietnia, przekonywała do tego, by nie zrywał porozumienia.

Ostatnim z "europejskiej trójki" sygnatariuszy był szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson. Rozmawiał on z przedstawicielami Białego Domu, a także pojawił się w programie "Fox & Friends", który jest regularnie oglądany przez prezydenta. Z kolei w innym wywiadzie najwyraźniej starał się odwołać do ego prezydenta i mówił, że "jeśli uda mu się poprawić umowę z Iranem" i zawrzeć porozumienie z Kim Dzong Unem, to "nie będzie gorszym kandydatem do pokojowego Nobla niż Barack Obama".

Także sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres przestrzegł przed odrzucaniem porozumienia nuklearnego wynegocjowanego z Iranem.

Na przeciwnym biegunie jest Izrael, który uznaje Iran za najpoważniejszego wroga w regionie i dąży do zerwania umowy. CZYTAJ WIĘCEJ>>>