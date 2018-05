Jak posłowie chcą polepszyć życie niepełnosprawnych? Oto propozycje

ar.co 19 minut temu Oceniono 1 raz 1

No jak można tak bezczelnie domagać się od pisowskiego rządu? Przecież jak się wydaje po 2 500 000 tylko na to, żeby nasza "droga" Szydło mogła sobie CASĄ do chałupy na weekendy latać, to dla niepełnosprawnych po prostu NIE MA! I dopóki rządowi nie uda się okraść kolejnej grupy podatników, to nie będzie. Ale rząd się bardzo stara....