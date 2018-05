To nie scena z "Titanica". Woda lała się zewsząd, a część pasażerów o niczym nie wiedziała

co.ty.powiesz pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

"Woda lała się zewsząd, a część pasażerów o niczym nie wiedziała".

No to chyba nie zewsząd, bo wtedy wszyscy pasażerowie by o tym wiedzieli. A jeżeli dotknęło to raptem 100 osób, czyli zaledwie kilku procent pasażerów, to znaczy, że był to mały lokalny przeciek. Gdyby WB poczytałaby trochę zamiast zajmować się malowaniem paznokci, to by się dowiedziała, że przecieki na statku to rzecz normalna. Owszem, nie powinny dostawać się do część użytkowej, ale gdyby nie włączono pomp do tego celu przeznaczonych, to załoga mogłaby do usr... śmierci wylewać wodę kubełkami, a śmierć ta przyszłaby bardzo szybko.