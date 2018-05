11 maja. Matura 2018 z WOS i informatyki oraz obchody Dnia Bez Śmiecenia [KALENDARIUM]

11 maja – matura 2018: wiedza o społeczeństwie oraz informatyka

11 maja, czyli piątek, to kolejny dzień tegorocznych matur. Tegoroczni absolwenci oraz osoby, które poprawiają wynik wcześniej zdawanego egzaminu przystąpią dziś do matury z wiedzy o społeczeństwie oraz z informatyki. Nie należą one do egzaminów obowiązkowych. Każdy z maturzystów mógł wybrać któryś z tych przedmiotów jako przedmiot dodatkowy.

Matura z wiedzy o społeczeństwie rozpocznie się o godzinie 9:00, natomiast matura z informatyki o godzinie 14:00. Przypomnijmy, że matura z WOS-u w 2017 roku okazała się być jednym z najtrudniejszych dla abiturientów egzaminów – zaledwie 13 proc. zdających otrzymało 50 proc. możliwych do zdobycia punktów.

Podczas zeszłorocznej matury egzamin z WOS-u sprawił maturzystom wiele problemów. Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta

11 maja – Dzień Bez Śmiecenia

Dziś obchodzimy Dzień Bez Śmiecenia. Święto zainicjowali młodzi ludzie z kilkunastu krajów, działających w ramach programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”. W Polsce Dzień Bez Śmiecenia obchodzony jest właśnie 11 maja ze względu na datę rozpoczęcia funkcjonowania polskiego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi. 11 maja 2001 roku Sejm RP przyjął kilka ustaw, które regulują takie kwestie jak obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.

Hasłem tegorocznych obchodów Dnia Bez Śmiecenia jest „Po prostu segreguj”. Jak podkreślają organizacje pozarządowe zaangażowane w organizację różnych akcji proekologicznych, świadomość ekologiczna w Polsce wciąż jest stosunkowo niska – zaledwie 53 procent Polaków deklaruje, że segreguje śmieci regularnie, a aż 70 proc. nie wie, gdzie w ich okolicy znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w którym można oddać takie odpady jak przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, sprzęt elektroniczny czy też opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe.

W czasie obchodów Dnia Bez Śmiecenia organizuje się wiele akcji proekologicznych. Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

