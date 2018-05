10 maja. Matura z biologii i historii sztuki oraz pierwsza miesięcznica smoleńska bez marszy [KALENDARIUM]

10 maja – matura 2018: biologia oraz historia sztuki

10 maja to piąty dzień zmagań z egzaminami dojrzałości. W dniu dzisiejszym do matur pisemnych podejdą ci uczniowie, którzy zdecydowali się zdawać maturę z biologii oraz ci, którzy chcą napisać egzamin z historii sztuki. Matura z biologii rozpocznie się o godzinie 9:00, z kolei egzamin z historii sztuki o godzinie 14:00.

Egzaminy z biologii oraz z historii sztuki nie należą do puli egzaminów obowiązkowych – oba mogą być wybrane jako egzamin z przedmiotu dodatkowego, którego wybór każdy maturzysta deklarował we wrześniu. Matura z biologii na poziomie rozszerzonym od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością – dobry wynik pozwala na rozpoczęcie studiów medycznych, weterynaryjnych lub bioinżynieryjnych. Inaczej ma się sprawa historii sztuki – matura pisemna sprawdzająca wiedzę o obrazach, rzeźbach i stylach architektonicznych to co roku jeden z najrzadziej wybieranych przedmiotów maturalnych.

Zobacz pełny HARMONOGRAM egzaminów maturalnych >>>

10 maja maturzyści przystąpią do egzaminu z biologii oraz z historii sztuki. Fot. Marcin Stępień / Agencja Gazeta

10 maja – pierwsza miesięcznica smoleńska bez marszy

10 maja to także data kolejnej, dziewięćdziesiątej siódmej miesięcznicy smoleńskiej. Według zapowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ta ma być inna, niż wszystkie poprzednie. Od 10 maja 2018 roku mają się skończyć tzw. marsze smoleńskie i spotkania na Krakowskim Przedmieściu. Jak powiedział miesiąc wcześniej: „To 96 marsz, tyle marszów, ile ofiar katastrofy. To pierwsza przesłanka, jeśli nie decydująca, dzięki której mogę powiedzieć, że marsze, organizowane co miesiąc, kończymy”. Marsze mają zostać zastąpione uroczystymi mszami – poranną w w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz wieczorną w Bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Przeczytaj także: Czy 96. miesięcznica smoleńska była ostatnią? Nie, ale obchody 10 maja mają wyglądać inaczej >>>

10 dnia każdego miesiąca obchodzone są miesięcznice smoleńskie. 10 maja to 97. tego typu obchody. Fot. Adrianna Bochenek / Agencja Gazeta