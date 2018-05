9 maja. Matura z matematyki i filozofii oraz Dzień Unii Europejskiej [KALENDARIUM]

9 maja – Matura 2018 – matematyka oraz filozofia

9 maja to dzień dwóch egzaminów maturalnych. O 9:00 za czarne długopisy złapią ci maturzyści, którzy zdecydowali się zdawać egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, natomiast o godzinie 14:00 rozpocznie się egzamin z filozofii.

Przypomnijmy – matura z matematyki jest obowiązkowa od 8 lat. Dotyczy to jednak egzaminu na poziomie podstawowym. Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym może być jednym z przedmiotów dodatkowych (podobnie jak filozofia), które tegoroczni maturzyści wybierali we wrześniu, składając deklarację maturalną. Warto zauważyć, że filozofia to co roku jeden z najmniej popularnych przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości.

9 maja chętni maturzyści napiszą egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a także egzamin z filozofii. Fot. Marcin Stępień / Agencja Gazeta

9 maja – Dzień Unii Europejskiej

9 maja to także Międzynarodowy Dzień Unii Europejskiej, nazywany także Dniem Europy. Święto to w niektórych krajach obchodzi się także 5 maja – te kraje, które są członkami Rady Europy, ale nie należą do krajów członkowskich Unii Europejskiej preferują datę wcześniejszą, z kolei w państwach wchodzących w skład Unii oficjalne obchody Dnia Europy odbywają się właśnie dziś, 9 maja.

Dzień Unii Europejskiej obchodzimy w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, znanego szerzej jako Plan Schumana. Jego autorem był minister spraw zagranicznych Francji, Robert Schuman oraz Jean Monnet – francuski polityk oraz ekonomista. Przedstawiony 9 mają 1950 roku plan stał się zalążkiem europejskiej integracji. Pierwszymi krajami, które podpisały tzw. traktaty rzymskie, tworząc podwaliny Unii Europejskiej były Belgia, Holandia, Francja, a także Luksemburg, Włochy oraz Republika Federalna Niemiec.

9 maja w krajach członkowskich UE obchodzony jest Dzień Europy. Fot. Grzegorz Skowronek / AG