8 maja. Matura z angielskiego oraz Dzień Bibliotek i Czerwonego Krzyża [KALENDARIUM]

8 maja – Matura 2018: język angielski

8 maja to dzień kolejnych zmagań maturzystów. Tego dnia absolwenci liceum przystąpią do egzaminu z angielskiego. O godzinie 9:00 rozpocznie się pisemny egzamin na poziomie podstawowym, natomiast o 14:00 – egzamin na poziomie rozszerzonym.

Według nowej formuły egzaminu dojrzałości, każdy z maturzystów musi przystąpić do jednego egzaminu z nowożytnego języka obcego na poziomie podstawowym. Każdy abiturient mógł wybrać pomiędzy maturą z angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, hiszpańskiego lub francuskiego. Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku najpopularniejszym językiem obcym na arkuszach maturalnych jest właśnie język Szekspira. Do egzaminu z języka angielskiego na maturze 2018 przystąpi około 271 tysięcy zdających.

8 maja – Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

8 maja to także międzynarodowe święto dwóch olbrzymich organizacji humanitarnych – Ruchu Czerwonego Krzyża oraz Czerwonego Półksiężyca. Oba te ruchy zrzeszają łącznie około 97 milionów wolontariuszy na całym świecie. Zostały stworzone po to, aby chronić ludzie życie i zdrowie, w szczególności w obliczu zagrożenia. Najważniejsze cele obu organizacji to m.in. opieka nad rannymi i jeńcami w czasie wojny, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, opieka nad uchodźcami, a także organizowanie szkoleń i kursów dla ratowników i sanitariuszy. Jedną z najważniejszych zasad Ruchu Czerwonego Krzyża oraz Czerwonego Półksiężyca jest odrzucenie dyskryminacji – wolontariusze obu organizacji niosą pomoc wszystkim ludziom, bez względu na narodowość, kolor skóry, płeć, wyznanie czy orientację seksualną.

Polski Czerwony Krzyż - Mobilny Punkt Medyczny na przejściu granicznym w Medyce Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta

8 maja – Dzień Bibliotek i Bibliotekarza

Dzisiejszego dnia swoje święto obchodzą także zawodowe mole książkowe, czyli bibliotekarze. Święto to w wielu miastach przybiera formę Tygodnia Bibliotek, podczas których organizowane są liczne spotkania autorskie czy konkursy czytelnicze. W Polsce Dzień Bibliotekarzy obchodzony jest od 1985 roku. Święto to podkreśla wagę książek w życiu kulturalnym i intelektualnym Polaków, a także promuje legalne źródła kultury i korzystanie z nich w codziennym życiu.

8 maja to Dzień Bibliotek i Bibliotekarzy Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta