Niejasności ws. śmierci polskiego rowerzysty w Meksyku. W pobliżu znaleziono drugie ciało

Harald Wessling 21 minut temu Oceniono 3 razy 1

Meksyk to piękny kraj. Ludzie gościnni i życzliwi.Meksyk odwiedza rocznie miedzy 20 a 30 milionów turystów. Czasem ktoś ginie, ale statystyki sa pewnie podobne do innych "bezpiecznych" miejsc. Tego typu makabra mogła się zdarzyć wszędzie, nawet w Polsce - dziwi tylko postawa lokalnych władz. To nie jest OK.