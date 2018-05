Szokujące epitafia na nagrobkach: "Leczyłem raka sodą". Tak Włosi walczą z fake newsami o zdrowiu

Kampania społeczna, która wystartowała we Włoszech, obejmuje zarówno prasę, jak i billboardy. Za jej organizację odpowiada Izba Lekarska FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), a jej hasło to: "Bzdura wpędzi nas do grobu?".

Akcja ma jeden przekaz: ostrzec Włochów przed materiałami na temat zdrowia w internecie, które mogą wprowadzać w błąd. Do każdego billboardu czy grafiki dołączony jest napis z apelem lekarzy: "Uważaj na fałszywe informacje w sieci. Zawsze pytaj lekarza".

Na tym jednak nie zakończono ostrzeżeń. Główną część akcji stanowią... nagrobki, na których pojawiają się różne epitafia. Można tam znaleźć napis "Leczyłem raka sodą oczyszczoną" czy "Myślałem, że to prawdziwy dentysta, ale tak nie było. Miałem niewykrytego raka jamy ustnej".

Plakat z dołączonym do nagrobka misiem głosi z kolei: "Nie zaszczepili mnie w strachu, że zachoruję na autyzm". Pojawiają się też "Kupiłem 'cudowny' lek w sieci" lub "Przeczytałem, że dieta z sześciu jajek pomoże zrzucić wagę".

Jak mówił w TGR Puglia Cosimo Nume, współautor kampanii z FNOMCeO, akcja zostanie zainaugurowana 10 maja w Rzymie. - Chcieliśmy wysłać zwięzłą informację, o tym, że w przypadku zdrowia należy zwracać się ku lekarzom, nauce, by o nie zadbać - wskazywał.