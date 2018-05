Trafili na ten ślad w czasie poszukiwań MH370. Odkryli dowody o wiele starszych katastrof

W marcu minęły cztery lata od momentu zniknięcia z radarów Boeinga 777 linii Malaysia Airlines z 239 osobami na pokładzie. Jeszcze w tym roku prowadzono - możliwe, że już ostatnie - poszukiwania. Tymczasem prace poszukiwawcze z 2015 roku przyniosły nieoczekiwany efekt.

Katastrofy statków transportowych

Australijskie Biuro Bezpieczeństwa transportu zwróciło się do Muzeum Wschodniej Australii, by to przeanalizowało ślady, odkryte przez kamery i sonary dwóch statków poszukiwawczych. Okazało się, że znalazły one na dnie oceanu 2300 km na wschód od Australii wraki statków z XIX wieku.

Wraki są zlokalizowane na głębokości 3700 i 3900 metrów pod poziomem morza, 36 km od siebie. Badacze ustalili, że to statki kupieckie z XIX wieku. Jeden był wykonany z drewna, drugi - z metalu. Oba przewoziły węgiel. Prawdopodobnie zatonęły z powodu eksplozji na pokładzie.

Ze względu na niepełne dane dot. zaginięć statków w tym okresie naukowcy nie są w stanie z całą pewnością zidentyfikować wraków, mają jednak kilka typów. Twierdzą, że należały do brytyjskich kompanii handlowych. Na każdym ze statków było prawdopodobnie 15-30 osób.