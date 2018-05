Czesi walczą z epidemią odry. Z pomocą idzie wojsko. A w Polsce? Minęliśmy "granicę krytyczną"

pawel_zet pół godziny temu Oceniono 6 razy 4

I dlatego właśnie odpowiedzialne państwo powinno ze wszelkich sił zwalczać ruch antyszczepionkowi. Nie można z powodu głupiego międlenia o wolności wyboru dopuścić do wybuchu epidemii, której skutki będzie ponosiło całe społeczeństwo. Szczepimy swoje dzieci i przez grupkę idiotów, którzy wierzą w mongolskich szamanów i spreparowane lub nieistniejące "badania" osób mieniących się naukowcami, nie powinniśmy być narażeni na skutki epidemii z powodu indolencji naszego państwa. Od tego państwo jest państwem, by wymuszać postawy prospołeczne u jednostek, które godzą w dobro wspólne.

Proponuję przyjęcie pakietu ustaw eliminujących w praktyce ruch antyszczepionkowy w Polsce. Po pierwsze: karalność, ale nie pozorna, lecz odpowiednio dotkliwa: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności. Po drugie: przymusowe doprowadzanie nieszczepionych dzieci na szczepienia. Kurator w asyście policji powinien mieć za zezwoleniem sądu prawo do odebrania dziecka rodzicom i udania się do stacji Sanepidu w celu zaszczepienia dziecka. Twórców stron antyszczepionkowych i wypowiedzi zachęcających do nieszczepienia, a także wypowiedzi na forach internetowych zawierających brednie na temat szkodliwości szczepień, nieskuteczności szczepionek etc. - traktować jako osoby podżegające do przestępstwa. Tym z urzędu powinny zajmować się organy ścigania. Wtedy taki Werner53 (patrz inny wątek)zastanowiłby się kilka razy, zanim by zaczął wypisywać swoje brednie.

Państwo powinno być skuteczne w chronieniu społeczeństwa przed groźnymi dewiacjami.