Lekarze usunęli z ciała kobiety 60-kilogramowy guz jajnika. Wyrósł przez trzy miesiące

Zespół składający się z m.in. 12 chirurgów pracował przez pięć godzin, by usunąć nowotwór z ciała 38-letniej Amerykanki. Pacjentka, która chce pozostać anonimowa, musiała poddać się operacji po tym, jak na jej jajniku pojawił się guz - i w ciągu nieco ponad trzech miesięcy urósł do ogromnych rozmiarów. W lutym, kiedy przeprowadzono operację, ważył niecałe 60 kg. Teraz CNN opisuje szczegóły operacji.

Uwaga - drastyczne zdjęcie w tekście poniżej.

Podczas zabiegu lekarze usunęli nowotwór wraz z lewym jajnikiem i jajowodem oraz fragmenty otrzewnej. Guz powstał w tkance nabłonkowej jajnika i miał charakter śluzowy. Komórki nowotworowe produkowały śluz, który przyczynił się do gwałtownego zwiększenia rozmiaru guza.

Rzadko jednak zdarza się, że nowotwory są aż tak duże. Według chirurgów był to jeden z 20 lub nawet 10 największych nowotworów tego typu, które opisano w literaturze medycznej. CNN przypomina, że jeden największych guzów znanych medycynie to ważący aż 150 kg nowotwór jajnika, który usunięto w szpitalu uniwersyteckim w Stanford w 1991 roku.

Skomplikowana operacja

Nowotwór pacjentki z Connecticut nie był złośliwy i nie doszło do przerzutów. Jednak naciskał on na naczynia krwionośne, co stwarzało zagrożenie życia. Do tego poważnie utrudniał kobiecie podstawowe czynności, jak jedzenie i chodzenie. Nowotwór uciskał na jamę brzuszną, przez co kobieta była niedożywiona. Miała też opuchnięte nogi.

Poza chirurgami i onkologami, w operacji brali udział też anestezjolog i kardiolog. Poważnym wyzwaniem dla zespołu było utrzymanie stabilnego ciśnienia krwi po podniesieniu guza z ciała pacjentki - to skutkowało odblokowaniem naczyń krwionośnych.

Chirurgom udało się uratować macicę i prawy jajnik kobiety, zatem gdyby chciała, mogłaby wciąż zajść w ciążę - podkreślają lekarze. Czekali oni z upublicznieniem informacji o operacji do momentu, kiedy będzie wiadomo, że się ona powiodła. Teraz, trzy miesiące po zabiegu, pacjentka ma się dobrze i wróciła do pracy. Jest nauczycielką. Teraz o sprawie informują czołowe media w USA.

Pamiętajmy o badaniach!

Lekarze apelują do wszystkich kobiet, by w przypadku pojawienia się symptomów związanych z nowotworem jajnika jak najszybciej zgłaszały się do lekarzy. Należy pamiętać też o okresowych badaniach ginekologicznych, jak chociażby cytologia.