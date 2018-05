Polak zabity w Irlandii Płn. Ktoś go śledził? Zakapturzona postać złapana na nagraniu

36-letni Polak najprawdopodobniej zginął w okolicy świąt wielkanocnych. Jego zwłoki odnaleziono we wtorek 3 kwietnia w opuszczonym budynku. Miał rany na głowie i całym ciele.

Piotr Krówka od dawna mieszkał w Wielkiej Brytanii, a w ostatnim czasie był bezdomny. Policja od początku apelowała o udzielanie informacji w sprawie. Po około tygodniu w związku z morderstwem zatrzymano 17-latka. Policja złapała też 19-letniego mężczyznę, który został wypuszczony za kaucją dwa dni później.

W sumie dokonano czterech zatrzymań. Jednak to nie pozwoliło na rozwiązanie sprawy, dlatego w drugiej połowie kwietnia lokalna policja zamieściła nagranie z apelem i materiałami z monitoringu z dnia, w którym prawdopodobnie zginął Krówka.

Zabójstwo Polaka w Irlandii. Policja apeluje

- Piotr był znany w lokalnej społeczności i pomieszkiwał w Maghera od 2005 roku. Niestety niedawno wpadł w kłopoty i został bezdomny - mówi z nagraniu detektyw Jason Murphy. Na udostępnionym przez śledczych nagraniu widać, jak 36-latek chodzi po mieście. W pewnym momencie widać, że idzie za nim zakapturzony mężczyzna. Wszystko działo się 31 marca wieczorem.

- Wierzę, że ktoś ze społeczności wie, kim jest mężczyzna w kapturze - mówi Murphy. Apeluje, by zgłosili się do niego wszyscy, którzy widzieli Polaka. - Jestem pewien, że ktoś widział coś, co pomoże w śledztwie. Wytężcie pamięć. Czy widzieliście Piotra, chodzącego po mieście? Czy widzieliście, aby ktoś go zaatakował? - pyta detektyw. Wzywa też tych, który mogą posiadać bezpośrednie informacje o zabójstwie. - Teraz jest ten moment. Zróbcie to, co należy i podzielcie się informacjami - apeluje.

Od momentu publikacji nagrania nie pojawiły nowe informacje w sprawie.

Zabójstwo Piotra Krówki. Kontakt na policję

Policja prosi, by każdy, kto posiada informacje o sprawie, zgłosił się pod numerem telefonu 101, z podaniem numeru referencyjnego 919 of 03/04/18. Można zgłaszać się też anonimowo za pośrednictwem niezależnej organizacji Crimestoppers pod numerem 0800 555 111.