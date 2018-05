Ten różowy dym nad Hawajami nie zwiastuje nic dobrego. Ewakuowano setki osób

tumimozesz 29 minut temu Oceniono 2 razy 2

" dlatego zarządzone ewakuację.", "Lawa wydobywająca się z wulkanu ponad 1100 st. C!". Rozumiem, że wszyscy korektorzy na L4 a samemu przeczytać to co się napisało 2 razy to już za ciężko.