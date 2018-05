4 maja. Matura z języka polskiego i Międzynarodowy Dzień Strażaka [KALENDARIUM]

4 maja – Matura 2018: język polski

4 maja maturzyści egzaminem z języka polskiego rozpoczną zdawanie matur. Matury w 2018 roku będą trwały 19 dni – od 4 do 23 maja.

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się o godzinie 9:00, a o godzinie 14:00 uczniowie przystąpią do egzaminu na poziomie rozszerzonym . Aby uczeń zaliczył pisemną część egzaminu z języka polskiego, musi uzyskać co najmniej 30 procent punktów za odpowiedzi na pytania z arkusza maturalnego.

Matura 2018 z polskiego na poziomie podstawowym podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich sprawdza tzw. czytanie ze zrozumieniem, druga bada umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej, w formie rozprawki lub interpretacji tekstu literackiego.

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym składa się z jednej części i sprawdza umiejętność analizy porównawczej dwóch zestawionych ze sobą utworów literackich.

Maturę ustną z języka polskiego uczniowie będą zdawać między 9 a 22 maja. Egzamin w poszczególnych szkołach będzie prowadzony według ustalonych tam harmonogramów.

Matura z języka polskiego w IV LO

4 maja – Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen

4 maja to również Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Tego dnia od 2011 roku fani kultowego hasła „Niech moc będzie z tobą” mogą bez poczucia winy zrobić sobie kilkugodzinny maraton filmowy i obejrzeć wszystkie części „Gwiezdnych wojen” jeszcze raz. To nieoficjalne święto fanów „Star Wars” ma gorliwych zwolenników na całym świecie. Maj to ważny miesiąc dla filmowej sagi - właśnie w maju miały miejsce premiery prawie wszystkich części sagi (VII epizod miał premierę 18 grudnia).

Od 2013 roku The Walt Disney Company organizuje 4 maja okolicznościowe imprezy dla fanów. Z kolei w 2015 roku do obchodów dołączyli astronauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, którzy 4 maja obejrzeli „Gwiezdne wojny”.

Jednak nie wszyscy świętują 4 maja – w Los Angeles Dzień Gwiezdnych Wojen obchodzony jest 25 maja , czyli w dzień premiery pierwszego epizodu „Gwiezdnych Wojen” –„Nowej Nadziei”.

Alden Ehrenreich jako Han Solo na plakacie filmu 'Han Solo: Gwiezdne wojny - historie'

4 maja – Międzynarodowy Dzień Strażaka

4 maja to również święto bohaterów ratujących ludzkie życia - tego dnia obchodzą Międzynarodowy Dzień Strażaka. W piątek na Zamku Królewskim zaplanowano uroczystość Ochotniczych Straży Pożarnych – tegoroczne centralne obchody święta odbędą się 5 maja na placu Piłsudskiego w Warszawie. 4 maja w wielu miejscowościach zostaną zorganizowane pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego, koncerty i festyny. Trwająca majówka będzie na pewno sprzyjać frekwencji.

W Polsce jest blisko 30 tysięcy strażaków zawodowych oraz około 700 tysięcy służących w formacjach ochotniczych. Straż pożarna w Polsce od lat jest instytucją o najwyższym stopniu zaufania społecznego. Według sondażu z ubiegłego roku, strażacy zostali pozytywnie ocenieni przez 89 procent ankietowanych.

Najstarsza w Polsce zawodowa straż pożarna została utworzona w Warszawie w 1836 roku. Należy do czternastu najstarszych straży w Europie. Patronem strażaków jest Święty Florian, którego święto w Kościele katolickim jest obchodzone 4 maja, czyli w rocznicę jego śmierci.

Międzynarodowy Dzień Strażaka