Wznowiono poszukiwania Katrice Lee. Dziewczynka zaginęła w tajemniczych okolicznościach 37 lat temu

Ojciec dziewczynki Richard Lee przyleciał z Hartlepool w Wielkiej Brytanii do niemieckiego Paderborn i udał się na miejsce prac specjalnych ekip nad brzegiem rzeki Alme. Wizytę opisał jako „powrót do najgorszego koszmaru”, cytuje BBC.

Wznowione poszukiwania Katrice Lee

Dwuletnia Katrice Lee zaginęła 28 listopada 1981 roku na terenie niemieckiego supermarketu wojskowego w Paderborn, gdzie poszła na zakupy razem z matką i ciotką. Rodzice Katrice Lee od początku uważali, że dziewczynka została porwana.

Poszukiwania wznowiono w poniedziałek. W akcji bierze udział ponad 100 policjantów i wojskowych. Jak podaje BBC, mają potrwać przynajmniej pięć tygodni. Wykopy prowadzone są na 100 metrach długości nad brzegiem rzeki. Szczegóły poszukiwań mają zostać ujawnione na konferencji prasowej.

Richard Lee w chwili zaginięcia Katrice pracował w wojsku, gdzie jako starszy sierżant stacjonował w niemieckiej bazie w Paderborn.

Błędy w śledztwach dotyczących zaginięcia Katrice Lee

W 2012 roku niemiecka policja przyznała się do licznych błędów podczas pierwszego śledztwa. W 1981 roku strażnicy graniczni nie zostali poinformowani o zaginięciu dziewczynki, a zeznania pracowników sklepu spisano dopiero sześć tygodni później, gdy spraw trafiła do lokalnych mediów. Policja nie miała także informacji o stanie wzroku dwulatki - Katrice w lewym oku miała zeza.

Niemiecka policja podejrzewała, że dziewczynka wpadła do pobliskiej rzeki Lippe i utonęła, jednak poszukiwania ciała nie przyniosły efektu.

W dniu zaginięcia dziewczynki świadkowie w pobliżu sklepu widzieli mężczyznę trzymającego dziewczynkę podobną do Katrice. Dzień później ten sam mężczyzna był widziany w zaparkowanym na moście na rzece Alme, jednym z dopływów rzeki Lippe, zielonym samochodzie. Ten trop również nie przyniósł efektów.

Zaginięcie Katrice Lee

28 listopada 1981 roku, czyli w dniu drugich urodzin Katrice, rodzina Lee pojechała do wojskowego centrum handlowego (NAAFI, Instytutu Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych i Lotnictwa) w Paderborn, by kupić rzeczy na imprezę urodzinową. Do sklepu udał się Richard, jego żona Sharon, ciotka Wendy i Katrice. Gdy mężczyzna czekał w samochodzie na parkingu, kobiety wraz z dzieckiem poszły do sklepu. Ponieważ Katrice nie chciała jeździć w wózku na zakupy, matka nosiła ją na rękach. W pewnym momencie kobieta na chwilę zostawiła dziecko przy kasie. Gdy wróciła, po dziewczynce nie było ani śladu.

Policja powróciła do sprawy w 2000 roku, gdy dzięki rozwojowi technologii komputerowej udało się wykreować portret dorosłej już Katrice.

Zgłosiło się wtedy wielu nowych świadków, w tym jedna z pracownic sklepu, która zeznała, że jej ówczesny chłopak, który pracował w tym samym pułku co ojciec Katrice, miał przyznać się do zabójstwa dziecka. Mężczyzna został wtedy przesłuchany przez policję. Zaprzeczył zeznaniom byłej dziewczyny. Kobieta niedługo później zmarła i trop się urwał. Funkcjonariusze podejrzewali jednak, że kobieta mogła zmyślać i taką wersję przedstawili rodzinie Katrice.

W kwietniu br. po raz kolejny wznowiono śledztwo.