Nowe prawo aborcyjne w Iowa. Żaden stan nie ma ostrzejszego. Granicą - bicie serca

Pozwole sobie przy tym temacie zrobic wywod religijny dot. p. Godek i jej opresyjnych dzialan. Fakty wygladaja nastepujaco: Gdyby Kaja Godek nie miala pana Boga i jego wytycznych (=przykazan) w d..., bralaby pod uwage, ze: 1. wszyscy po to dostalismy wolna wole, by z niej korzystac i byc potem z niej rozliczanymi; 2. ze nikt nie kaze wiernym i innym robic aborcji - to ich decyzja. Oznacza to, ze od dluzszego czasu p. Godek wchodzi z buciorami w kompetencje Szefa i popelnia w trybie ciaglym jeden z 7 grzechow glownych, objawiajac swa PYCHE, ze WIE LEPIEJ. Nie tylko od ludzi, jak powinno sie ten temat rozgrywac, ale i od Boga... Dodatkowo, p. Godek bedac zapewne osoba wierzaca, orientuje sie w tej kwestii, a mimo to, popelnia ten grzech dalej - co oznacza brak poprawy. Podsumowujac: p. Godek nie ma obecnie prawa np. do uczestniczenia w Komunii Sw., bo niespowiadanie sie ze swojej pychy i/lub ciagly brak poprawy uniewazniaja kazda spowiedz. Brak waznej spowiedzi to niemoznosc pojscia do Komunii, a chodzenie do Komunii bez odpuszczenia win, to kolejny grzech, zas calosc zachowan ma znamiona grzechu ciezkiego. Charakteryzuja go trzy elementy: "musi dotyczyc materii powaznej, byc popelniony z pelna swiadomoscia i przy calkowitej wolnosci". Wszystkie trzy punkty sa spelnione w tej sprawie, wiec p. Godek zyje jako katoliczka w ciaglym grzechu ciezkim i bedzie w nim zyla tak dlugo, dopoki - co paradoksalne - nie odpusci. Amen. Ps. Wiernych prosze o sprawdzenie mojego wywodu na zimno, od strony faktow religijnych. Bog kazal rozwijac sie w wierze, a nie tepo podazac za takimi falszywymi prorokami jak Godek.