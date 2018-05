Działania Chin zwróciły uwagę Pentagonu. Zamieniają wyspy w małe fortece

kali23 25 minut temu Oceniono 6 razy 0

Bezczelność Jankesów nie ma granic.Kiedy Rosja wysłała rakiety na Kubę, to ci amerykańscy

"obrońcy demokracji" chcieli wywołać III Wojnę. Kiedy Rosjanie zajęli / słusznie/ Krym jako

odpowiedz na zorganizowany przez Jankesów zamach stanu na Ukrainie, to Ruskie są

agresorami.

N ie ma większego sk...... od tych amerykańskich " gołąbków pokoju".

Niestety polscy DEBILE radośnie klaszczą w łapki popierając politykę ' AMERYKAŃSKICH IMPERIALISTÓW"

PS

Czy się to komuś podoba czy nie to rację miała komuna nazywając po imieniu tych nienażartych

apostołów wojny.