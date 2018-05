Wieczorna strzelanina w Londynie. Zginął mężczyzna, drugi sam zgłosił się do szpitala

karrampa 12 minut temu 0

Wg Macrona to wina b1ałych Europejczyków, którzy niedostatecznie przykładają się do integracji przybyszów.



Wg tej logiki hol0caust Żyd0w to byłaby ich własna wina, bo nie potrafili "zintegrować" Niemców, którzy przybyli w 1939 r. do Polski.