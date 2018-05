"Bardzo żałuję, że osiągnąłem ten wiek". 104-letni naukowiec walczy o prawo do godnej śmierci

co.ty.powiesz 17 minut temu Oceniono 15 razy -3

"Nie jestem szczęśliwy, chcę umrzeć. I choć nie jest to szczególnie smutne, to smutne jest to, że mi się tego zakazuje"

Kiepsko z dziadkiem, jeśli takie bzdury opowiada. Kto mu zakazuje umrzeć? Przecież gdyby bardzo chciał umrzeć, to już dawno przeniósłby się na drugi świat. Sposobów na skrócenie sobie życia jest bardzo dużo, w tym również bezbolesne. Nie będę podawała dokładnych opisów, żeby ktoś mi nie zarzucił, że pomagam w samobójstwie, ale jeśli to jest naukowiec, obojętnie w jakiej dziedzinie, to bez problemu może sobie poradzić bez uciążliwej podróży do Europy i bez robienia sobie publicity.