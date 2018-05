3 maja. Dziś święto pierwszej polskiej konstytucji. [KALENDARIUM]

krzych.korab 3 godziny temu Oceniono 8 razy 6

Targowiczanie na których czele stał prymas Rzeczypospolitej i 6 biskupów doprowadzili do zniknięcia Rzeczypospolitej z map Europy. Gdy dostali po tyłku od zaborców;

W czasach rozbiorów, jak podaje Norman Davies - cesarz Józef II w Austrii stał się inicjatorem podporządkowania kościoła państwu. Odwoływanie się do Rzymu było zakazane. Żadnych dekretów papieskich i biskupich nie wolno było publikować bez zgody cesarza. Szkoły kościelne i seminaria teologiczne przekształcono w świeckie kolegia pod zarządem państwowym. Zlikwidowano kilkaset klasztorów, których majątki uległy konfiskacie.

W Prusach duchowieństwo katolickie poddano nadzorowi protestanckiego konsystorza. Stopniowa likwidacja majątków klasztornych, rozpoczęta w 1816 roku, dostarczała funduszy na utrzymanie świeckich księży oraz wzbogacała fundusz państwowy przeznaczony na cele oświatowe.

W Rosji gwarancja wolności religijnej ogłoszona przez Katarzynę II w chwili pierwszego rozbioru, pozostawała w ostrej sprzeczności z długim i smutnym okresem prześladowań, którymi dręczono rzymskichkatolików oraz unitów. W przypadku katolików polityka caratu zmierzała w kierunku podporzadkowania wszystkich spraw kościoła bezpośredniej kontroli władz świeckich. Cel ten zamierzano osiągnąć na drodze ścisłego nadzoru wszelkich nominacji, całkowitego odcięcia od Rzymu, kontroli nad materialnymi środkami kościoła. Po powstaniu listopadowym zamknięto niemal połowę żeńskich klasztorów na terenie rosyjskiej Polski, a wypłacanie pensji duchownym przekazano państwu. Podjęcie korespondencji z Rzymem bez oficjalnej zgody władz karano deportacją w trybie przyspieszonym. Wszystkie kazania, ogłoszenia i publikacje o charakterze religijnym musiały uzyskać zgodę cenzury.. Po powstaniu styczniowym rozwiązano większość katolickich zakonów. Skonfiskowano wszystkie majątki kościelne wraz z majątkami świeckich patronów katolickich beneficjów."



Pokochali konstytucję 3 Maja i Polskę bo w żadnym zaborze nie nie mogli żyć w takim dobrobycie jak wcześniej. Stworzyli nawet narrację że poczynania zaborców wobec nich było uderzeniem w kosciół katolicki. Głupi motłoch w to uwierzył i wierzy do dziś że im bardzo zależy Polsce choć mają tylko własny dobrobyt na myśli.