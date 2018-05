2 maja. Święto Flagi oraz Światowy Dzień Polonii [KALENDARIUM]

2 maja – Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

Dzień Flagi RP to święto obchodzone między świętami państwowymi: 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja). Zostało ustanowione na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. Wybór dnia nie był przypadkowy – pomysłodawcom projektu chodziło o to, aby Święto Flagi obchodzono w czasie, kiedy Polacy rozmyślają o swoim państwie i postawach patriotycznych. Za ciekawostkę można uznać fakt, że 2 maja 1945 roku polscy żołnierze zatknęli flagę na Kolumnie Zwycięstwa oraz na Reichstagu w Berlinie, kiedy zdobywali stolicę III Rzeszy.

W Święto Flagi wiele miast podświetla najważniejsze obiekty architektoniczne biało-czerwonym światłem. Fot. Michał Łepecki / Agencja Gazeta

2 maja – Światowy Dzień Polonii i Polaków za Granicą



Z Dniem Flagi Rzeczpospolitej koresponduje inne święto, obchodzone tego samego dnia – Światowy Dzień Polonii. To święto obchodzimy od 2002 roku. Zostało stworzone z inicjatywy Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. W ustawie z dnia 20 marca 2002 roku czytamy, że święto to zostało ustanowione „w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach”.

Święto Flagi 2017 - akcja 'Najdłuższa żywa flaga Polski' zorganizowana na Długim Targu w Gdańsku. Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta

2 maja - Święto Grilla

Długi weekend majowy wielu z nas kojarzy się nieodmiennie z grillowaniem, dlatego właśnie 2 mają obchodzimy Ogólnopolski Dzień Grilla. W ten dzień Polacy chętnie wybierają się do ogrodów czy na plaże, aby przyrządzić kiełbaski, szaszłyki i karkówkę. Niestety, obchody tego nieformalnego święta co roku uzależnione są od tego, jaka będzie pogoda.

2 maja to dzień, w którym wielu Polaków bierze dzień wolnego, aby grillować wraz z przyjaciółmi. Fot . Wojciech Nekanda Trepka / Agencja Gazeta / Grilowanie na Juwenaliach 2016