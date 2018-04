"Iran kłamie ws. porozumienia nuklearnego". Netanjahu pokazuje tajne dane zdobyte przez Mossad

onuce-precz 28 minut temu Oceniono 8 razy 6

Esej-sre-sej, nowy gatunek pod-literacki.

jestem już trzecim pokoleniem bolszewików w polsce i kocham rosje, oraz nienawidzę usa.

wytłumaczę.

ameryka to potworny kraj, to kraj w którym biją murzynów a rasizm to przecież wstrętna rzecz!

tak jak kolor czarny.

amerykańce prowadza wyzysk i co tu dużo mówić, kradną! i to na potęgę, wszystko co się da. po całym świecie. ale co mi tam świat. o nas chodzi, o nasz byt, naszą przyszłość i dobrobyt a nam ukradli najświętszy symbol nasz, grala naszego jedynego...

Japko!

ale na tym nie koniec. żeby tylko to. nie dość ze ukradli to go jeszcze bezczelnie nadgryźli! a już panie, sodoma i gomora, takie nadgryzione po całym świecie sprzedajom i kupe kasiorki trzepiom. sodoma panie...

ukraść nam jabłko to tak jak, np. ukraść anglikom królową, popołudniową herbatkę albo język angielski, francuzom żaby, ślimaki albo citroena, niemcom ordung, octoberfest albo mercedesa, włochom pizze, spaghetti albo ferrari a rosjanom onuce.

usa to kraj imperialistów, kapitalistów, wyzyskiwaczy, wyzyskujących wszystkich i wszystko, kraj handlowców którzy kupują taniej tylko po to by sprzedać drożej. kraj w którym wymyślają patenty tylko po to by czerpać z tego korzyści! potworne!

