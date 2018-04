Tragiczny finał poszukiwań 13-latki. Udusił Angelique, bo walczyła, gdy próbował ją zgwałcić

Angelique wyszła z domu w środę 25 kwietnia około godziny 16:30. Blondwłosa 13-latka zostawiła rodzicom kartkę, że idzie do koleżanek. Od tamtej pory słuch po niej zaginął.

"Angelique na pewno nie uciekła"

Rodzice od początku utrzymywali, że ich córka na pewno nie uciekła. Tak samo twierdziła starsza siostra dziewczynki, Anais. W rozmowie z lokalnymi mediami mówiła, że bardzo się niepokoi, bo gdy nie widzą się z siostrą, zazwyczaj utrzymują się ze sobą regularny kontakt telefoniczny.

Policja z pomocą mieszkańców rozpoczęła poszukiwania 13-latki. Uczestniczył w nich również ojciec dziewczynki - matka ani siostra nie były w stanie wziąć w nich udziału. W internecie opublikowano rysopis zaginionej: 1,53 m wzrostu, szczupła, z niebieskimi oczami i blond długimi włosami. W dniu zaginięcia miała na sobie niebieskie jeansy, t-shirt oraz trampki.

Jedynym tropem była relacja 10-letniego chłopca. Twierdził, że tego dnia widział dziewczynkę w towarzystwie starszego mężczyzny.

Odnaleziono ciało 13-letniej Angelique

Nagie ciało 13-latki odnaleziono w niedzielę o godzinie 1:30 w nocy na leśnej drodze w pobliskim miasteczku Quesnoy-sur-Deule. Na ciele nastolatki widoczne były ślady duszenia. Ostateczną przyczynę śmierci Angelique wyjaśni sekcja zwłok, która odbędzie się w poniedziałek.

Policja ma już sprawcę - trafiła na niego dzięki zeznaniom chłopca. Jest nim 45-latek. Mężczyzna przyznał się do winy w sobotę około godziny 23. To on wskazał policji miejsce ukrycia zwłok dziecka.

Podczas zeznań ujawnił, co się wtedy wydarzyło. Powiedział, że zaciągnął Angelique do domu. Gdy próbował ją zgwałcić, dziewczynka walczyła. Wtedy ją udusił. Ciało porzucił w pobliskim lesie.

Sprawca był w przeszłości wielokrotnie karany za gwałty i napaści na tle seksualnym. Był również wpisany do francuskiego rejestru pedofilów FIJAIS.