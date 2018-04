"Nuklearny Titanic" wyruszył z Petersburga. Bałtykiem płynie rosyjska elektrownia atomowa

lukasz_patrykus 11 minut temu Oceniono 1 raz 1

Jeżeli ten statek-elektrownia używa tych samych technologii co reszta rosyjskiej myśli technicznej to odcholowanie tej jednostki do Murmanska jest zwyczajnym ratowaniem życia mieszkańców Petersburga.

Tam łatwiej i bez żadnych świadków będzie można to to, zatopić na dnie oceanu, kiedy się okaże że świeci w nocy jak zorza polarna