Merkel w Białym Domu. Trump próbował zatrzeć złe wrażenie z poprzedniego spotkania

Objęcie i pocałunek przy wejściu do Białego Domu, uściski dłoni i gratulacje z okazji zwycięstwa w wyborach. Sposób, w jaki prezydent Trump powitał Angelę Merkel, wyraźnie kontrastował z oziębłym przyjęciem podczas jej ubiegłorocznej wizyty w Waszyngtonie.

Wówczas Donald Trump mimo wyraźnych zachęt ze strony dziennikarzy i samej Merkel, nie chciał podać dłoni niemieckiej kanclerz. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Donald Trump o Angeli Merkel - ciepłe słowa

Tym razem oboje byli rozluźnieni, a prezydent USA zwracał się do kanclerz Niemiec po imieniu. - Mamy wspaniałe relacje. Tak naprawdę od początku były one bardzo dobre, ale niektórzy tego nie rozumieli. Niezwykła kobieta. To dla mnie zaszczyt gościć cię w Białym Domu - mówił Donald Trump.

Kanclerz Niemiec podkreśliła z kolei, że Waszyngton jest pierwszym miastem poza Europą, jakie odwiedza po sformowaniu gabinetu po ostatnich wyborach w Niemczech.

Dwugodzinna rozmowa dotyczyła m.in. relacji handlowych, porozumień nuklearnych z Iranem i bezpieczeństwie w Europie. Jak ocenia "Deutsche Welle", nie przyniosła ona jednak większych konkretów. Angela Merkel wspomniała, że jednym z tematów dyskusji były amerykańskie cła na stal i aluminium, dodając jednak, iż decyzja w tej kwestii należy do prezydenta. Donald Trump z kolei podkreślał, że państwa NATO powinny zwiększać wydatki na obronność do 2 proc. PKB. Narzekał też na problemy związane z handlem z Europą.

Kolejne ważne spotkanie Trump ma w planach w czerwcu. Będą to rozmowy z Kim Dzong Unem. Miejsce nie jest jeszcze znane.