1 maja. Od 14 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej [KALENDARIUM]

1 maja – Święto Pracy

Dnia dzisiejszego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, nazywane także Świętem Pracy lub 1 Maja. W Polsce święto to jest świętem państwowym od 1950 roku. Obchody Święta Pracy zostały powołane przez II Międzynarodówkę w 1889 roku, dla uczczenia wydarzeń z pierwszych dni mają 1886 roku w Chicago, kiedy odbył się ogólnokrajowy strajk na rzecz wprowadzenia ośmiogodzinnego dnia pracy oraz wyższych wynagrodzeń. Protest ten skończył się starciami z policją. Część demonstrantów stracono, innych skazano na wieloletnie więzienie.

1 maja to dzień licznych demonstracji. Fot. Piotr Skórnicki / Agencja Gazeta /

Pierwsze obchody Święta Pracy w Polsce miały miejsce w 1890 roku i były organizowane wbrew woli zaborców przez działaczy II Proletariatu. Na początku XX wieku organizacją Święta Pracy zajmowały się Polska Partia Socjalistyczna, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego oraz Bund, czyli Powszechny Żydowski Związek Robotniczy na Litwie, w Polsce i Rosji. W latach 80. nielegalne demonstracje pierwszomajowe organizowała w opozycji do oficjalnych obchodów podziemna Solidarność. Święto 1 mają było jednym z najważniejszych świąt w okresie PRL-u.

1 maja – rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

1 maja 2004 roku Polska została przyjęta do grona członków Unii Europejskiej. Tego dnia Unia powiększyła się o 10 państw i od tamtej pory liczyła 25 państw członkowskich. Było to największe w historii rozszerzenie tego gremium. Faktyczny proces integracji Polski z krajami Unii Europejskiej rozpoczął się w roku 1994 w Atenach, z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w UE. 1 mają wraz z Polską do Unii dołączyły takie kraje jak Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia oraz Węgry.



1 maja. Od 14 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Fot. Grzegorz Skowronek / AG