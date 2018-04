30 kwietnia. Dziś 43 rocznica zakończenia wojny w Wietnamie. [KALENDARIUM]

30 kwietnia – rocznica śmierci króla Zygmunta III Wazy

Dokładnie 386 lat temu zmarł Zygmunt III Waza, syn szwedzkiego króla Jana III Wazy oraz Katarzyny Jagiellonki. Po kądzieli był wnukiem Zygmunta Starego oraz królowej Bony. Zygmunt III Waza był królem polski od 1587 roku, pełnił także urząd wielkiego księcia litewskiego oraz króla Szwecji. Był osobą pracowitą i bardzo pobożną, każdy dzień zaczynał od wysłuchania dwóch mszy świętych. Wplątał Rzeczpospolitą w kosztowną wojnę ze Szwecją, a także wojny o rosyjski tron carski. Doprowadził do zerwania stosunków z Turcją. W polityce wewnętrznej skupiał się na umacnianiu katolicyzmu. Połączył kościół łaciński oraz cerkiew prawosławną poprzez podpisanie unii brzeskiej w 1596 roku.

30 kwietnia. Dokładnie 386 lat temu zmarł Zygmunt III Waza Żródło: Wikipedia (domena publiczna)

30 kwietnia – 43. rocznica zakończenia wojny w Wietnamie

30 kwietnia 1975 roku upadkiem rządu w Sajgonie zakończyła się wojna w Wietnamie. Władzę na terenie objętym działaniami wojennymi objął Tymczasowy Rewolucyjny Rząd Republiki Wietnamu Południowego, co było klęską militarną Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wojna w Wietnamie podzieliła społeczeństwo amerykańskie. Przez kolejne 20 lat w amerykańskiej polityce obserwowano tzw. „syndrom Wietnamu”, czyli niechęć do angażowania się w długotrwałe działania zbrojne w krajach tzw. Trzeciego Świata. W czasie wojny w Wietnamie zginęło ok. 2 miliony osób cywilnych, 196 tysięcy żołnierzy Wietnamu Południowego, a także 58 tysięcy żołnierzy amerykańskich. W wyniku działań zbrojnych armia Wietnamu Północnego oraz Vietkongu straciła ok. 900 tysięcy żołnierzy. Oprócz USA w konflikt wietnamski zaangażowane były także Związek Radziecki i Chiny z jednej strony oraz Korea Południowa, Australia i Nowa Zelandia z drugiej.

