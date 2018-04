28 kwietnia. 71. rocznica rozpoczęcia akcji "Wisła". [KALENDARIUM]

danillko pół godziny temu Oceniono 10 razy 0

""28 kwietnia br. w obecności i przy czynnym udziale dzisiejszych „działaczy" ukraińskich odbyło się we Lwowie uroczyste ogłoszenie rozpoczęcia werbunku do specjalnej formacji pod nazwą „SS Schützende Division Galizien", przeznaczonej dla Ukraińców z Małopolski Wschodniej.

Sprawa postawiona została oficjalnie przez niemieckie czynniki na tej platformie, że - władze niemieckie „zezwoliły" Ukraińcom na sformowanie tej dywizji, a Kubijowicz jak i inni występujący „reprezentanci" Ukraińców dziękowali za to i podkreślali, że było to zawsze ich jedynym pragnieniem.

Niemcy obiecali Ukraińcom, że każdy żołnierz tej dywizji otrzyma umundurowanie, płacę, wyżywienie oraz zabezpieczenie swojej rodziny, na równi z żołnierzami niemieckimi. Religijna opieka ma spoczywać w rękach ukraińskich duchownych""



Sprawozdanie sytuacyjne z Ziem Wschodnich za m-c kwiecień 1943 r. opracowane na podstawie materiałów „Ładu’, ‘Iskry” i własnych materiałów B[iura] W[schodniego] [w:] Ziemie Wschodnie Raporty Biura Wschodniego Delegatury Rządu na Kraj 1943-1944, Warszawa-Pułtusk 2005, s. 70-73