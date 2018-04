Przełom w walce w obronie pszczół. Unia Europejska zakazuje trzech groźnych pestycydów

moje_slowa godzinę temu Oceniono 8 razy 4

Pasieki zostały porzucone, ponieważ jest tańszy miód chiński oraz nieudolna władza partii złożonej z teologów, prawników, historyków, folklorystów i zakamuflowanych kapłanów oraz zwyczajnych ubogich w wiedzę, nie uczyniła nic do opłacalności utrzymywania pasiek.

Świat boży, to świat człowieka co czyni Ziemię poddaną i należy do nich pełzać, no leżeć krzyżem, klęczeć.