Na ten komentarz świat czekał najbardziej. Donald Trump zabrał głos ws. wydarzeń w Korei

Ha ha - ironia historii- Trump przejdzie do historii jako ten który przyczynił się do pokoju w Korei.

Tak wyśmiewany Kim Dzong Un rozegrał świat zachodni sam - jak chciał i kiedy chciał. Jeżeli porozumienie jest poważne to za tym pójdą inwestycje i pieniądze - także do prywatnej kieszeni Kima i przybocznych. A Kim z przybocznymi jak rządził tak będzie rządził tylko że teraz będzie oświeconym przywódcą reformującym swój kraj.