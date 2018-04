Dwóch nastolatków w Łukowie otarło się o śmierć. Potrącił ich na pasach pijany kierowca. Uciekł

Tak. I co teraz? Zgodnie z prawem pójdzie prawdopodobnie do więzienia. A ja uważam, że nie powinien. Łuków. Śliczny dworzec, ładne, bardzo ciekawe okolice - warto o wszystko zadbać. Dlatego też w ramach kary zamiast więzienia bransoletka. Od 19:00 do 7:00 dom (oczywiście pełna trzeźwość 24/24 z kontrolą Policji z alkomatem 6 razy na dobę zaś od godziny 7:30 do 17:00 sprzątanie miasta i gminy: zamiatanie, odśnieżanie, zbieranie śmieci, czyszczenie bohomazów z różnej maści obiektów, a w weekendy by nudzącemu głupie mysli nie przychodziły do głowy - praca w hospicjum, dps, schronisku dla zwierząt czy zol by wydobyć minimum empatii z tego człowieka. Wszystkie czynności jako wolontariat. Przez 3 lata.

Oczywiście Sąd winien zasądzić grzywnę jako odszkodowanie dla ofiar wypadku zajmując cały majątek sprawcy dożywotnio pozbawiając sprawcę prawa jazdy.

Ale nie. Wszyscy będziemy płacić na utrzymanie tego drogowego bandyty.