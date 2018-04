Przełomowe porozumienie Korei Północnej i Południowej. Koniec wojny i denuklearyzacja półwyspu

Po porannym spotkaniu za zamkniętymi drzwiami, podczas którego dyskutowano o warunkach denuklearyzacji Półwyspu, druga część szczytu przebiega w mniej formalnej atmosferze. Mun Dze In i Kim Dzong Un na granicy koreańskiej wspólnie zasadzili drzewo. Na odsłoniętym przez przywódców znajdującym się obok drzewa monumencie znalazła się inskrypcja "zasadzając pokój i dobrobyt".

Obydwaj przywódcy - bez obecności towarzyszących im delegacji spędzili około 30 minut na rozmowie w mniej formalnej atmosferze. Odbyła się ona na moście prowadzącym z południowokoreańskiej części strefy zdemilitaryzowanej do linii demarkacyjnej w Panmundżom.

Formalny koniec wojny koreańskiej

Po tych rozmowach Kim Dzong Un i Mun Dze In wystąpili przed kamerami. Obydwaj uśmiechając się i wymieniając uścisk, przekazali, że zawarto porozumienie, na mocy którego, do końca tego roku dojdzie do formalnego zakończenia wojny koreańskiej. Walki trwały w latach 1950-1953, ale później nie doszło do oficjalnego zawarcia pokoju między sąsiadami, a podpisano jedynie rozejm.

Obydwa państwa koreańskie mają powstrzymać się też od prowokacyjnych działań wobec siebie. Zgodzono się na rozbudowę infrastruktury granicznej pomiędzy miejscowościami położonymi po obydwu stronach linii demarkacyjnej.

Korea Północna zgodziła się też na wznowienie programu spotkań rodzin rozdzielonych po wojnie koreańskiej. Prezydent Korei Południowej Mun Dze In ogłosił też, że jesienią powtórnie dojdzie do szczytu koreańskiego. Tym razem odbędzie się on w stolicy Korei Północnej - Pjongjangu.

Denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego

Poza formalnym zakończeniem wojny, efektem rozmów przywódców Korei Północnej i Południowej jest też Deklaracja z Panmundżom, której głównym punktem jest zobowiązanie, że na Półwyspie Koreańskim zostanie przeprowadzona pełna denuklearyzacja.

- Jesteśmy zgodni, że należy przeprowadzić denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego i będziemy ściśle współpracować - mówił Mun Dze In.

