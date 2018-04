List kongresmenów USA ws. Polski. "Sponsorowana przez państwo negacja Holocaustu"

Kongresmeni 23 kwietnia tego roku zwrócili się do Johna Sullivana, który obecnie pełni obowiązki sekretarza stanu, by wyrazić swoje zaniepokojenie oparte na doniesieniach o "sponsorowanej przez państwo negacji Holocaustu w Polsce i na Ukrainie". W piśmie stwierdzają też, że w tych krajach zaczyna szaleć antysemityzm, który obejmuje już powoli też cały świat.

"Wzywamy do dołączenia do nas i organizacji praw człowieka, by wspólnie stanąć przeciwko antysemityzmowi, ksenofobii i wszelkim formom nietolerancji" - wskazują autorzy pisma, pod którym podpisało się 56 kongresmenów. Zwracają się także o szczegóły działań podejmowanych przez Stany Zjednoczone w zakresie monitorowania przypadków negowania Holocaustu.

Kongres zaniepokojony Polską i Ukrainą

W liście wspomniana jest też nowelizacja ustawy o IPN, której w opinii sygnatariuszy towarzyszyły różne antysemickie wystąpienia. Członkowie Kongresu USA wytykają też Polsce i Ukrainie, że obydwa kraje otzymywały amerykańskie wsparcie w dążeniu do niepodległości, tymczasem teraz martwią się o porządek demokratyczny w tych państwach.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni tym, że poszerzanie się antysemityzmu i negacja przeszłości powstrzyma demokratyczny rozwój tych państw i uniemożliwi im stanie się wolnymi i otwartymi społecznościami

- piszą. Na końcu listu pojawiło się też wezwanie do obsadzenia (tej funkcji nie sprawuje nikt od ponad roku) stanowiska wysłannika do monitorowania i zwalczania antysemityzmu (działa w Departamencie Stanu).

Sprawa JUST Act

Na linii Polska-USA nie jest ostatnio różowo, a list kongresmenów jest tylko jednym z problemów, jakie pojawiają się we wzajemnych relacjach. W tym tygodniu Kongres przyjął bez sprzeciwu ustawę 447, która zezwala Departamentowi Stanu USA na pomoc stowarzyszeniom zrzeszającym ofiary Holocaustu w odzyskiwaniu majątków żydowskich, które nie mają spadkobierców.

Amerykański rząd ma w tym celu wykorzystywać np. swoje kanały dyplomatyczne. JUST Act (S. 447) zobowiązuje również władze USA do stworzenia raportu, który oceni, w jakim stopniu poszczególne kraje dążą do przywrócenia mienia ofiarom Holocaustu. W ustawie nie jest wymienione żadne konkretne państwo. Dokument wymaga już tylko zgody prezydenta Donalda Trumpa.