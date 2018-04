Ojciec Alfiego Evansa chce zabrać go do domu i oskarża lekarzy. "To nie cud, tylko zła diagnoza"

Podczas porannej konferencji Tom Evans, ojciec 2-latka powiedział, że chce rozmawiać z lekarzami na temat ewentualnego powrotu chłopca do domu. - Nie pozwolono nam pojechać do Włoch. Moglibyśmy zabrać go dalej, ale czy to byłoby słuszne? - powiedział. - Więc to, co chcemy zrobić teraz, to spotkać się z lekarzami w Alder Hey (szpital w, którym przebywa Alfie Evans - przyp.) i poprosić o zgodę na powrót do domu - dodał.

Pielęgniarki były "zszokowane"

Tom Evans zapewniał dziennikarzy, że pielęgniarki opiekujące się jego synem były "zszokowane" stanem zdrowia dziecka. - Trzeci dzień z rzędu i nie było z nim ani jednego problemu. Pielęgniarki przyszły i powiedziały "wow" - stwierdził.

Zła diagnoza

- Alfie nie potrzebuje intensywnej opieki. Leży w łóżku z butlą tlenu, który wtłaczany jest do jego płuc. Niektórzy mówią, że to cud. To nie jest cud, to była zła diagnoza - cytuje Toma Evansa "The Guardian"

Przypomnijmy, że Alfie Evans przebywa w szpitalu dziecięcym Alder Hey w Liverpoolu. W poniedziałek został odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Rodzice chorego 2-latka twierdzą, że Alfie Evans po odłączeniu aparatury oddychał sam i chcieli, by trafił na leczenie do Włoch (konkretnie chodziło o szpital Dzieciątka Jezus w Rzymie). Pomoc deklarował nawet papież Franciszek. W środę sąd apelacyjny w Wielkiej Brytanii podtrzymał decyzję w sprawie 2-letniego Alfiego Evansa. Wbrew rodzicom orzekł, że nie może zostać przewieziony do rzymskiego szpitala.

Polskie obywatelstwo dla Alfiego Evansa?

"Tygodnik Solidarność" wystosował do prezydenta Andrzeja Dudy petycję, w której prosi o przyznanie polskiego obywatelstwa Alfiemu Evansowi. Za to wsparcie również podziękował dzisiaj Tom Evans.

W sprawę chce sie zaangażować Krzysztof Rutkowski. "Moi Agenci szykują się właśnie do wyjazdu na lotnisko gdzie polecą do Liverpoolu. Sprawa jest bardzo skomplikowana i mocno nagłośniona, ale z całego serca wierzę, że uda się bezpośrednio lub pośrednio wpłynąć na decyzję władz jak i samego szpitala" - napisał na swoim Facebooku.