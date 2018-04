Pożar na budowie białoruskiej elektrowni atomowej? Aktywiści alarmują, ale jest dementi

bmiara 2 godziny temu Oceniono 9 razy 5

Obiektywnie rzecz biorąc, to ta elektrownia (i jej budowa) byłaby świetnym doświadczeniem dla naszych naukowców/inżynierów. Zawsze, jak buduje się coś po raz drugi, trzeci, kolejny to jest to bardziej dopracowane, lepsze. Wydaje się więc, że np. zakup tej ruskiej technologi, a teraz uczestnictwo w tym Polaków (w sensie w budowie EA na Białorusi), było by całkiem sensowne i mogłoby przynieś korzyść dla nas. Bo to, że za jakiś czas będziemy musieli postawić na atom jest praktycznie przesądzone.