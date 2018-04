26 kwietnia. Dziś 32. rocznica wybuchu reaktora w Czarnobylu [KALENDARIUM]

26 kwietnia. Święto własności intelektualnej i drogowców



26 kwietnia obchodzimy dwa nietypowe święta. Pierwsze z nich to Światowy Dzień Własności Intelektualnej, obchodzone corocznie od 2001 roku. Dzień ten ustanowiono na pamiątkę konwencji powołującej do życia Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO), czyli jedną z wyspecjalizowanych organizacji przy ONZ. Święto to ma na celu podwyższenie świadomości społeczeństwa dotyczącej obowiązującego prawa własności intelektualnej, praw autorkich, patentów i licencji oraz tego, jaki mają one wpływ na codzienne życie każdego z nas. Drugie spośród nietypowych świąt to Dzień Transportowca i Drogowca, obchodzony wyłącznie w Polsce. To święto było jednym z najważnieszych świąt branżowych w czasach PRL-u.

26 kwietnia. Dziś obchodzimy Święto Drogowca i Transportowca.

26 kwietnia 1986 rok – wybuch reaktora w Czarnobylu



Dokładnie 32 lata temu miała miejsce katastrofa w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, znajdującej się na terenie współczesnej Ukrainy w obwodzie kijowskim. O godzinie 1:23 nastąpiła awaria reaktora, w wyniku której doszło do wybuchu wodoru, pożaru i rozprzestrzenienia się substancji promieniotwórczych. Skażeniu uległ duży obszar na terenie Ukrainy, Białorusi oraz Rosji, a radioaktywna chmura rozprzestrzeniła się niemal nad całą Europą.

Po katastrofie w Czarnobylu ewakuowano ponad 350 tysięcy osób z okolicznych miejscowości. Katastrofa w Czarnobylu to największa katastrofa w historii energetyki jądrowej i jedna z największych katastrof przemysłowych XX wieku. Jako jedna z dwóch katastrof jądrowych, wraz z katastrofą w elektrowni jądrowej Fukushima I, została zakwalifikowana do siódmego, najwyższego stopnia w skali INES.



26 kwietnia. Tak wygląda Strefa Wykluczenia wokół Czarnobylskiej elektrowni jądrowej

26 kwietnia 1942 – wypadek górniczy w Chinach



Przypomnijmy, że dzień 26 kwietnia nie był szczęśliwy także dla przemysłu energetycznego w Chinach. W czasie, kiedy Japończycy okupowali Mandżurię, krainę na północnym wschodzie Chin, w mieście Benxi doszło do największej w historii katastrofy górniczej, spowodowanej wybuchem gazu i pyłu węglowego. W wyniku tego wypadku zginęło ponad 1500 górników, a 246 zostało rannych.

