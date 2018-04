Napastnik z Toronto nienawidził kobiet. Jego inspiracją był słynny morderca z Isla Vista

W poniedziałek 25-letni Alek Minassian wjechał wynajętą furgonetką w przechodniów na ulicy w Toronto. Zginęło 10 osób, a ranił 15. Został zatrzymany przez policję.

"Rebelia inceli"

Minassian tuż przed atakiem opublikował na Facebooku post, w którym nawiązał do działającej na portalu Reddit grupy "incel" , której nazwa jest skrótem od określenia "mimowolny celibat" (ang. involuntary celibate). Mizoginistyczna grupa zrzeszała młodych mężczyzn, którzy mieli kłopoty z nawiązaniem relacji z kobietami i to je obwiniali za swoje niepowodzenia. W ubiegłym roku Reddit zamknął grupę ze względu na pojawiające się tam przemocowe zachowania.

"Rebelia Inceli się rozpoczęła! Obalimy wszystkich Chads i Stacys. Chwała Najwyższemu Gentelmanowi Elliotowi Rodgerowi" - pisał Minassian. "Chads i Stacys" to slangowe określenia na osoby, które nie mają problemów z nawiązywaniu relacji międzyludzkich.

Wspomniany w poście Elliot Rodger to 23-letni seryjny zabójca, który w 2014 roku w miejscowości Isla Vista zamordował 6 studentów kalifornijskiego uniwersytetu i 14 ranił. Otoczony przez policję popełnił samobójstwo.

Rodger krótko przed popełnieniem zbrodni zamieścił w sieci nagranie, w którym informował, że "dziewczyny nigdy nie czuły do niego pociągu", przez co "był zmuszony wieść egzystencję samotności, odrzucenia i niespełnionych pragnień". W "dniu odwetu" zamierzał zaś "zarżnąć każdą zepsutą, wypchaną blond dz***ę, którą spotka w żeńskim klubie uniwersyteckim. - Skoro nie mogę was mieć, dziewczyny, zniszczę was... - mówił.

"Nieszkodliwy dziwak"

Media dotarły do osób, które chodziły do szkoły z napastnikiem. Większość z nich nazywa go "społecznie nieprzystosowanym" i podejrzewa, że mógł cierpieć z powodu zaburzeń psychicznych. Jednocześnie byli koledzy twierdzą, że Minassian był "nieszkodliwy". Jedna z osób była zdziwiona, że mężczyzna miał prawo jazdy.

Sierżant Graham Gibson z policji w Toronto powiedział podczas konferencji prasowej, że wśród ofiar większość stanowiły kobiety. Władze oficjalnie nie podały tożsamości żadnej z ofiar.