Rodzice Alfiego Evansa przegrali w sądzie. "To ostatni rozdział w sprawie niezwykłego chłopca"

Też się dałam wciągnąć emocjonalnie w historię Alfiego. Ale po przejrzeniu dyskusji pod wszystkimi artykułami można dojść do wniosku, że medialne manipulowanie emocjami odbiera rozum. Starając się go odnaleźć, pragnę zwrócić uwagę na kilka spraw:

1. NIewiele wiemy o sprawie, ani o diagnozie medycznej Musimy zawierzać sensacyjnym faktom medialnym

2. Opisane fakty, to: mózg dziecka jest w 30% martwy, co nie daje szansy na samodzielne życie. Może jedynie egzystować podłączony do skomplikowanej aparatury, w szpitalu publicznym

3. Po wyroku rodzice mogą chłopca zabrać do domu i następnie wywieźć do Włoch, ale na własny koszt (prawdopodobnie ich na to nie stać)

4. Śmierć chłopca będzie dla niego mniej okrutna, niż trwanie z bolesnymi rurkami w nosie, w brzuchu itp.