Krwawe zamieszki w Nikaragui, dziennikarz zabity w czasie relacji na żywo. Świat reaguje

kartownik pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

To tylko nieśmiały zwiastun nadciągających na świat problemów demograficznych. W bardzo wielu miejscach mamy gigantyczną eksplozję liczebności ludności a bardzo wiele innych stoi w obliczu wyludnienia. Problemy całkowitej niewydolności systemu emerytalnego będą się masowo pojawiać na wszystkich kontynentach. Polska błyskawicznie pędzi w tym kierunku. A w Nikaragui prawdopodobnie MFW wyliczył, że „najrozsądniej” będzie dokonać kilkuprocentowej obniżki emerytur i jednocześnie podnieść o kilka procent składki pracujących. No i mamy krwawe zamieszki. Jeżeli władze ustąpią to powstanie problem kto pokryje deficyt systemu emerytalnego. Za kilka lat kryzys finansowy wykończy gospodarkę tego kraju i zrozpaczeni, głodni ludzie zaczną masowo szturmować granice bogatszych państw. Państwo upadnie, ludzie -nawzajem wymordują się w walce o przetrwanie.

1000 miliardów długu Polski nie wzięło się z tego, że tyle zainwestowaliśmy w rozwój kraju a z tego, że przez 30 lat corocznie dokładano kilka, potem kilkanaście a potem kilkadziesiąt miliardów do systemu emerytalnego. Do tego dochodziły odsetki od długu – obecnie 30-40 miliardów rocznie. A dopłaty budżetu do emerytur, łącznie z mundurówką, rolnikami to ok 100 miliardów. Jeśli ktoś myśli, że nieliczne młode pokolenie będzie chciało potulnie przeznaczać większość dochodu na emerytury i obsługę zadłużenie to źle myśli. Ci młodzi wyjadą z kraju, a emeryci będą mogli protestować aż do głodowej śmierci.