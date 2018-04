To miał być poważny gest, a wywołał falę żartów z Trumpa i Macrona. "Chowają ciało"

ANDREW HARNIK/AP

Ta wizyta przejdzie do historii. Nie tylko dlatego, że to pierwsza oficjalna podróż zagraniczna francuskiego prezydenta do USA. Zdjęcia ze wspólnego sadzania dębu przez Emmanuela Macrona i Donalda Trumpa podbiły internet.

Emmanuel Macron razem z żoną Brigitte przylecieli do Waszyngtonu w poniedziałek. To pierwsza oficjalna, państwowa wizyta francuskiego prezydenta w USA od momentu objęcia urzędu. Emmanuel Macron spotkał się Donaldem Trumpem i jego żoną, Melanią. Emmanuel Macron i Donald Trump obiektem żartów W poniedziałek prezydenci w towarzystwie żon wspólnie posadzili w ogrodzie Białego Domu drzewo. To symboliczny prezent dla Donalda Trumpa od prezydenta Francji. Zasadzony dąb pochodził z terenu bitwy, jaka podczas I wojny światowej rozegrała się w lesie Belleau. Amerykańscy żołnierze walczyli tam ramię w ramię z Francuzami przeciwko Niemcom. Filmem z zasadzania dębu pochwalił się na Twitterze Emmanuel Macron. 100 lat temu, amerykańscy żołnierze walczyli we Francji, w Belleau, aby bronić naszej wolności. Ten dąb (mój dar dla prezydenta Donalda Trumpa) będzie przypomnieniem, w sercu Białego Domu, tego, co nas łączy - napisał francuski prezydent. Wspólne zasadzanie dębu hitem internetu Zdjęcia ze wspólnego zasadzania dębu stały się hitem internetu. Użytkownicy Twittera pisali, że prezydenci wyglądają jakby „chowali ciało do grobu”. Przeciwnicy amerykańskiego prezydenta dogryzali, że chodzi o „chowanie umierającej demokracji” w USA, która ma miejsce za prezydentury Trumpa. Inni w geście prezydenta Macrona doszukali się złośliwości. Twierdzili, że Macron przekazał Trumpowi drzewko, by strollować go za wypowiedzenie paryskiego porozumienia klimatycznego w lipcu 2017 roku. Podczas wizyty Emmanuela Macrona w Waszyngtonie doszło też do innej zabawnej sytuacji. Podczas wspólnej konferencji Donald Trump strzepał francuskiemu prezydentowi paproch z marynarki. Musimy uczynić go idealnym - powiedział Trump, czyszcząc marynarkę Macrona. Wizyta Emmanuela Macrona w USA Podczas spotkania w Białym Domu prezydenci rozmawiali m.in. o wymianie handlowej, planach dotyczących ceł na stal i aluminium, a także o sytuacji w Syrii. We wtorek Emmanuel Macron spotka się z wiceprezydentem Mikiem Pence'em. Po tym zaplanowane są spotkania z prezesami amerykańskich firm. Kolejny punkt wizyty to spotkanie na wojskowym cmentarzu w Arlington oraz wizyta u przedstawicieli francuskiej społeczności w USA. Z kolei na środę zaplanowane jest przemówienie Macrona przed obiema izbami kongresu. Następnie prezydent Francji wygłosi wykład na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona. D. Trump: Putin obiecał światu, że zlikwiduje syryjską broń chemiczną. Nie dotrzymał obietnicy

