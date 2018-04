Dwuletni Alfie Evans przeżył bez aparatury. Jego dalszy los zależy od Sądu Najwyższego

adas_tornado 4 godziny temu Oceniono 13 razy 13

według JP II: "o jakość życia należy zabiegać, na ile to jest możliwe, poprzez odpowiednie i utrzymywane we właściwych proporcjach leczenie; jednak jakość życia zakłada samo życie i prawo do życia dla wszystkich i dla każdego, bez dyskryminacji i zaniedbań"

W "Evangelium vitae" Jan Paweł II podkreśla aspekt braku adekwatności zabiegów medycznych do realnej sytuacji chorego. Należy je odrzucić, gdy "przestały być współmierne do rezultatów, jakich można by oczekiwać, lub też są zbyt uciążliwe dla samego chorego i dla jego rodziny"