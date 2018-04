dostojnick 15 minut temu Oceniono 2 razy 0

Fake tytuł. Turbulencje poraniły 3 osoby. No ale to żaden news więc wymyślili że niby okno wypadło i to spowodowało poranienia. Nieprawda. A okno nie wypadło, tylko wierz, nie wdarło się powietrze z zewnątrz. To tyle mojego rzetelnego dziennikarstwa w zastępstwie. Fake tytuły to plaga.