Księżna Kate urodziła syna. Książę William był przy porodzie

Księżna Kate trafiła do szpitala Św. Marii w Londynie 23 kwietnia rano. Była we wczesnej fazie porodu. O godzinie 14.00 agencje informacyjne na cały świecie podały wiadomość: na świat przyszedł chłopiec. To trzeci potomek księżnej Kate i księcia Williama. Waży nieco ponad 3,8 kg. Jest piąty w kolejce do brytyjskiego tronu. To szósty prawnuk królowej Elżbiety, która właśnie skończyła 92 lata.

I najważniejsze: księżna Kate i jej dziecko czują się dobrze - poinformował Pałac Kensington. Służby prasowe pałacu zdradziły też, że książę William był obecny przy porodzie. Królowa Elżbieta i książę Filip są "uradowani" wiadomościami ze szpitala - podano.

Gratulacje i życzenia szczęścia dla Kate i Williama złożyła już na Twitterze premier Wielkiej Brytanii, Theresa May.

Księżna Kate w szpitalu, a przed nim święto

Przez szpitalem, w którym przyszedł na świat nowy członek brytyjskiej rodziny królewskiej, zgromadził się kolorowy tłum fanów. Tak się składa, że 23 kwietnia to Dzień Świętego Jerzego - święto patrona Anglii.

Dzieci Kate i Williama

Kate i William mają już jednego syna - Jerzego (w lipcu skończy 5 lat) i jedną córeczkę - Karolinę (w maju skończy 3 latka).

Trzeci potomek książęcej pary to niejedyna radosna wiadomość w rodzinie księżnej Kate. Młodsza siostra Kate, Pippa Middleton i jej mąż James Matthews (brytyjski kierowca wyścigowy) niedawno ogłosili, że spodziewają się pierwszego dziecka. Z kolei w rodzinie królewskiej szykuje się ślub księcia Harrego i Meghan Markle.