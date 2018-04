Zamachowiec z Paryża skazany. Na razie za próbę zabójstwa policjantów w Brukseli

smok61 3 godziny temu Oceniono 15 razy 7

Próba stworzenia społeczeństwa Multi Kulti , to porażka europejskiej lewicy.

Tragedia , o której w mediach polskich niewiele się mówi .

Co ciekawe kanclerz Merkel już w 2005 roku twierdziła , że " idea społeczeństwa multi kulti " poniosła klęskę" . Dlaczego zachód brnął w tę utopię , aż do dzisiejszch katastrof...nie wiadomo.

-------

Oczywiście "dzisiejsze katastrofy" to nie (przede wszystkim) cyklicznie powtarzające się akty terrorystyczne , "dzisiejsze katastrofy" to codzienne problemy związane z zderzeniem cywilizacji europejskiej , afrykańskiej i bardzo agresywnego Islamu.

-------

Ciekawa jest ostatnia tendencja w mediach niemieckich i francuskich .

Otóż Niemcy i Francuzi nie walczą z Islamem o własne społeczeństwo ...to byłaby ksenofobia , a ta jak wiadomo nie przystoi rozwiniętym społeczeństwom.

W gazetach broni się ludność żydowską przed atakami Arabów . Jakby co ...to jesteśmy przeciwnikami antysemityzmu ...a nie ludźmi zacofanymi ...

A wiadomo obrona przed antysemityzmem ma większe moralne uzasadnienie , niż obrona własnego narodu ....

-------

świat zwariował...;) :D